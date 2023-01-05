В Кирове за новогодние праздники произошло 24 пожара

Почти 30 пожаров произошло за четыре дня.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Кирове с 1 по 4 января произошло 24 пожара. Об этом сообщает горадминистрация.
Причины происшествий не уточняются. Как правило, пожары в квартирах и домах возникают из-за нарушения правил пожарной безопасности при использовании техники, печей, из-за короткого замыкания проводки.
Мэрия напоминает основные правила, которые помогут избежать трагедии:
- не оставлять без присмотра электронагревательные приборы и топящиеся печи;
- не подключать к одной розетке более двух электроприборов;
- не доверять детям спички;
- не хранить горючие материалы рядом с приборами отопления.
Если ликвидировать возгорание своими силами в течение 10 секунд не удается - уходите из квартиры, закрыв за собой дверь, и сообщите о пожаре по номеру 01 (112 с мобильного).