В Кирове за новогодние праздники произошло 24 пожара

Почти 30 пожаров произошло за четыре дня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове с 1 по 4 января произошло 24 пожара. Об этом сообщает горадминистрация.

Причины происшествий не уточняются. Как правило, пожары в квартирах и домах возникают из-за нарушения правил пожарной безопасности при использовании техники, печей, из-за короткого замыкания проводки.

Мэрия напоминает основные правила, которые помогут избежать трагедии:

- не оставлять без присмотра электронагревательные приборы и топящиеся печи;

- не подключать к одной розетке более двух электроприборов;

- не доверять детям спички;

- не хранить горючие материалы рядом с приборами отопления.

Если ликвидировать возгорание своими силами в течение 10 секунд не удается - уходите из квартиры, закрыв за собой дверь, и сообщите о пожаре по номеру 01 (112 с мобильного).