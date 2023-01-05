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НовостиОбщество5 января 2023 10:27

В 2023 году в 8 районах и 3 городах Кировской области построят распределительные газопроводы

С 1 марта также начнется их подведение к социальным учреждениям региона
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В 2023 году также продолжится догазификация населенных пунктов Кирова.

В 2023 году также продолжится догазификация населенных пунктов Кирова.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2023 году в Кировской области планируется построить распределительные газопроводы в 11 муниципальных образованиях. Как сообщает пресс-служба правительства региона, это Юрьянский, Котельничский, Кирово-Чепецкий, Слободской, Фаленский, Оричевский, Куменский, Зуевский районы, а также города Киров, Слободской, Кирово-Чепецк.

Кроме того, продолжится догазификация населенных пунктов областного центра. Голубое топливо придет в дома 82 деревень Кирова.

В пресс-службе правительства также отметили, что с 1 марта 2023 года начнется строительство газопроводов к школам, больницам и детсадам. Профильные министерства проводят инвентаризацию учреждений в ходе подготовки.