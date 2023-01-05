В Кирове разыскивают женщину, пропавшую в канун Нового года

В последний раз Елену видели 31 декабря. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове разыскивают пропавшую без вести женщину. В последний раз Елену Шишкину (Новоселову) видели 31 декабря. С тех пор информации о ее местонахождении нет.

Приметы пропавшей сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Елене 34 года, рост 165 см, худощавого телосложения, у нее черные волосы и голубые глаза. На момент исчезновения женщина была одета в черные куртку, брюки и сапоги-угги, а также вязаную шапку.

Если вам что-либо известно о местонахождении Елены, сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.