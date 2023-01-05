В 2022 году Кировская область получила из федерального бюджета 42 миллиарда рублей

Сумма поступлений в 2022 году оказалась больше на 13%, чем в 2021. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В 2022 году в бюджет Кировской области поступило 42,6 миллиарда рублей, выделенных из федеральных средств. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сумма поступлений оказалась на 13% больше, чем в 2021 году. Так, в минувшем году она составила 37 миллиардов рублей.

- Несмотря на санкционное давление удалось сохранить налоговую базу региона. Собственные доходы бюджета составили 46,7 млрд рублей, что почти на 5,5 млрд выше запланированного, - прокомментировали в пресс-службе правительства региона.

Напомним, ранее мы также сообщали, что Кировской области из федерального бюджета в 2023 году средства выделят на расселение аварийного жилья, строительство путепровода в Нововятске и другие цели.