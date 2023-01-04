Власти проверили, как убирают снег во дворах Кирова, Слободского и Кирово-Чепецка

Специалисты также проверяют, как подрядчики очищают подъезды к контейнерным площадкам.

В новогодние праздники сотрудники региональной Госжилинспекции регулярно проверяют, как подрядчики убирают снег с придомовых территорий. Рейды проходят не только в Кирове, но и в Слободском, Кирово-Чепецке и других населенных пунктах региона.

4 января сотрудники ГЖИ посетили дворы в микрорайонах Нововятский, Зональный, Коминтерн, Филейка, Вересники и в центре Кирова, а также в Кирово-Чепецке и Котельниче. Проверялось не только качество очистки дворов, но и уборка снега на пути к контейнерным площадкам.

В инспекции подчеркивают, что осмотры – не разовая акция, а системная работа, которая выстроена в службе по поручению губернатора Александра Соколова и будет продолжена.

- По результатам осмотров можно сказать, что ответственные управляющие компании работают: техника расчищает дворы, дворники убирают и посыпают дорожки, - поясняют в ГЖИ.

Все нарушения требований по зимнему содержанию придомовых территорий МКД сотрудниками Госжилинспекции зафиксированы. Информация передана в управляющие компании, ЕДДС.