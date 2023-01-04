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НовостиПроисшествия4 января 2023 17:17

В Сунском районе шесть человек пострадали в столкновении двух иномарок

Госавтоинспекция устанавливает все детали происшествия.
Анастасия Николаенко
В аварии пострадали оба водителя. ФОТО: УГИБДД УМВД России по Кировской области

В аварии пострадали оба водителя. ФОТО: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Сегодня, 4 января, в Кировской области произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек. Подробностями поделились в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 10.30 в Сунском районе, на трассе «Осиновица-Курчум». Там столкнулись два автомобиля «Шевроле Нива».

По предварительным данным, в ДТП пострадали шесть человек, в том числе оба водителя. Они получили травмы различной степени тяжести.

Сейчас сотрудники УГИБДД УМВД России по Кировской области устанавливают все детали происшествия.