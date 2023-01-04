В Кирове откроется новая спортивная площадка

Проката коньков на новом спортобъекте не будет. ФОТО: правительство Кировской области
5 января на улице Мира, 46 откроют «площадку чемпионов», рядом с КОГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «ЮНОСТЬ». Физкультурно-оздоровительный комплекс был построен в рамках проекта «Спорт – норма жизни».
На площадке есть хоккейная коробка (летом футбольная с искусственным газоном), тренажеры, площадка для воркаута, дорожки, яма для прыжков в длину.
С 5 по 8 января площадка будет работать с 14.00 до 20.00.
С 9 января массовые катания будут проходить по следующему графику:
- понедельник-пятница с 16.00 до 20.00
- суббота-воскресенье с 14.00 до 20.00
Прокат коньков и инвентаря на площадке не предусмотрен.