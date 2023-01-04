В Кирове откроется новая спортивная площадка

Проката коньков на новом спортобъекте не будет. ФОТО: правительство Кировской области

5 января на улице Мира, 46 откроют «площадку чемпионов», рядом с КОГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «ЮНОСТЬ». Физкультурно-оздоровительный комплекс был построен в рамках проекта «Спорт – норма жизни».

На площадке есть хоккейная коробка (летом футбольная с искусственным газоном), тренажеры, площадка для воркаута, дорожки, яма для прыжков в длину.

С 5 по 8 января площадка будет работать с 14.00 до 20.00.

С 9 января массовые катания будут проходить по следующему графику:

- понедельник-пятница с 16.00 до 20.00

- суббота-воскресенье с 14.00 до 20.00

Прокат коньков и инвентаря на площадке не предусмотрен.