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НовостиОбщество4 января 2023 13:36

11 тысяч детей в Кирове получили помощь в 2022 году

Многие процедуры стали доступны благодаря новому современному оборудованию.
Артем ЗАМЯТИН
Помощь врачей получают дети от 0 до 18 лет. ФОТО: министерство здравоохранения Кировской области

Помощь врачей получают дети от 0 до 18 лет. ФОТО: министерство здравоохранения Кировской области

В Детской областной больнице за 2022 год вылечили более 11 тысяч детей, сообщили в региональном минздраве.

- Было проведено 4,5 миллиона операций и снижено количество летальных исходов. Помощь получают дети самого разного возраста от новорожденных до совершеннолетних, - поделилась главный врач детской областной больницы Наталья Муратова.

Так же в министерстве рассказали о росте малоинвазивных вмешательств с помощью современного оборудования. Врачи проводят самые сложные операции даже новорожденным. Помимо всего в учреждении проводят, МРТ рентгенодиагностические исследования, а также в конце года поступил компьютерный томограф.