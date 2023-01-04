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НовостиПроисшествия4 января 2023 8:19

Возле магазина в Верхошижемье мужчина зарезал молодого человека

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Анастасия Николаенко
Решается вопрос об аресте подозреваемого. ФОТО: СУ СКР по Кировской области

Решается вопрос об аресте подозреваемого. ФОТО: СУ СКР по Кировской области

44-летний житель Верхошижемского района начал год с убийства своего односельчанина. Об этом сообщили в СУ СКР по Кировской области.

Трагедия произошла вечером 2 января возле одного из магазинов райцентра. Там столкнулись подозреваемый и 28-летний местный житель. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой мужчина ударил своего молодого односельчанина ножом в шею. От полученной травмы последний скончался.

К настоящему моменту подозреваемого задержали, решается вопрос о его аресте. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».