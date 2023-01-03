Кировских водителей попросили остаться дома из-за предстоящих морозов

Резкое похолодание может привести к возникновению наледи на дорогах Фото: Иван МАКЕЕВ

Водителей Кировской области попросили по возможности остаться дома в связи с предстоящими морозами. Как сообщили в «Вятавтодоре», резкое похолодание может привести к возникновению наледи на дорогах.

Кировчанам также напомнили, что при возникновении вопросов по обслуживанию региональных дорог они могут обратиться в диспетчерскую службу «Вятавтодора»: 8 (8332) 56-20-11.

Напомним, что местами по Кировской области ожидаются аномальные морозы. По информации метеорологов-любителей, в некоторых районах температура воздуха может опуститься на 26 градусов ниже нормы.