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НовостиОбщество3 января 2023 15:02

Кировских водителей попросили остаться дома из-за предстоящих морозов

Автолюбителей предупреждают об ухудшении условий на дорогах
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Резкое похолодание может привести к возникновению наледи на дорогах

Резкое похолодание может привести к возникновению наледи на дорогах

Фото: Иван МАКЕЕВ

Водителей Кировской области попросили по возможности остаться дома в связи с предстоящими морозами. Как сообщили в «Вятавтодоре», резкое похолодание может привести к возникновению наледи на дорогах.

Кировчанам также напомнили, что при возникновении вопросов по обслуживанию региональных дорог они могут обратиться в диспетчерскую службу «Вятавтодора»: 8 (8332) 56-20-11.

Напомним, что местами по Кировской области ожидаются аномальные морозы. По информации метеорологов-любителей, в некоторых районах температура воздуха может опуститься на 26 градусов ниже нормы.