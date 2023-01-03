В Кирове пять человек пострадали при столкновении автобуса и «Мерседеса»

ДТП случилось 31 декабря в Слободе Лосево. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове произошла авария с пострадавшими. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в Слободе Лосево в 17.15 столкнулись встречные автобус «ЛИАЗ» и автомобиль «Мерседес».

В происшествии пострадали пять человек. Так, травмы получили 51-летний водитель и 15-летний пассажир иномарки. Кроме того, в ведомстве сообщили о трех пострадавших в автобусе: 20-летняя и 45-летняя кировчанки, а также 52-летний мужчина.

Напомним, что в Кировской области в ДТП погиб 50-летний мужчина, двое детей пострадали. Авария произошла в Орловском районе.