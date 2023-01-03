График вывоза снега с 3 на 4 января в Кирове: техника будет работать на 18 участках

Водителей попросили не парковать автомобили в зоне работы спецтехники Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове в ночь с 3 на 4 января запланирован вывоз снега. Как сообщили в управлении дорожной и парковой инфраструктуры города, спецтехника будет работать на 18 участках.

Полный список улиц:

- улица Московская от Энгельса до Дерендяева;

- Карла Маркса от улицы Воровского до Преображенской (сформированные снежные валы);

- Карла Маркса от Орловской до улицы Воровского;

- улица Воровского от Карла Маркса до Володарского;

- Чапаева (оставшийся участок);

- Володарского от Московской до Спасской;

- Советская от Карла Маркса до Володарского;

- Профсоюзная от Дерендяева до Карла Либкнехта;

- улица Воровского (снежные валы);

- площадка у Вятской филармонии;

- Октябрьский проспект (перекрестки);

- путепровод по Производственной (оставшийся участок);

- Мельничная;

- мостик по Украинской;

- Свободы от Спасской до Орловской;

- Советская у поворота на Радужный;

- Гайдара (на всем протяжении);

- Шинников (на всем протяжении).

Водителям рекомендовали не парковать транспорт на указанных участках. В АО «Куприт» автолюбителей также просят не оставлять машины рядом с контейнерными площадками, чтобы не мешать проходу мусоровозов. Напомним, что жители микрорайона Метроград пожаловались на невывезенный мусор и нечищенные тротуары 1 января.