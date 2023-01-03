График вывоза снега с 3 на 4 января в Кирове: техника будет работать на 18 участках

Водителей попросили не парковать автомобили в зоне работы спецтехники
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Кирове в ночь с 3 на 4 января запланирован вывоз снега. Как сообщили в управлении дорожной и парковой инфраструктуры города, спецтехника будет работать на 18 участках.
Полный список улиц:
- улица Московская от Энгельса до Дерендяева;
- Карла Маркса от улицы Воровского до Преображенской (сформированные снежные валы);
- Карла Маркса от Орловской до улицы Воровского;
- улица Воровского от Карла Маркса до Володарского;
- Чапаева (оставшийся участок);
- Володарского от Московской до Спасской;
- Советская от Карла Маркса до Володарского;
- Профсоюзная от Дерендяева до Карла Либкнехта;
- улица Воровского (снежные валы);
- площадка у Вятской филармонии;
- Октябрьский проспект (перекрестки);
- путепровод по Производственной (оставшийся участок);
- Мельничная;
- мостик по Украинской;
- Свободы от Спасской до Орловской;
- Советская у поворота на Радужный;
- Гайдара (на всем протяжении);
- Шинников (на всем протяжении).
Водителям рекомендовали не парковать транспорт на указанных участках. В АО «Куприт» автолюбителей также просят не оставлять машины рядом с контейнерными площадками, чтобы не мешать проходу мусоровозов. Напомним, что жители микрорайона Метроград пожаловались на невывезенный мусор и нечищенные тротуары 1 января.