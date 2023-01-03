Жители Кирова смогут увидеть пик метеорного потока Квадрантиды

Наибольшее количество метеоров будет видно во второй половине ночи Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Кировчане смогут увидеть метеорный поток Квадрантиды. Как сообщили в паблике «Любительская Астрономия в Кирове», пик активности ожидается в ночь с 3 на 4 января.

Обычно в пик активности метеорного потока наблюдается около 110 метеоров в час. Однако в 2023 году яркая луна засветит небо, поэтому видны будут только яркие метеоры.

Уточняется так, что звезды можно увидеть невооруженным глазом. Какие-либо оптические инструменты для наблюдений не понадобятся. Смотреть нужно в северо-восточном направлении. Наибольшее количество метеоров будет видно во второй половине ночи.

Горожан также предупредили, что потребуется около 20 минут, чтобы приспособиться к темноте. Также кировчанам рекомендуют одеваться теплее. Напомним, что синоптики прогнозируют резкое похолодание.