В Кирове установили новую деревянную горку в Нововятском районе

Инициативная группа также предложила организовать в парке детскую площадку. Фото: vk.com/kirovnovtu

В Кирове возвели новую деревянную горку к новогодним праздникам. Как сообщили в территориальном управлении по Нововятскому району города, конструкция расположена на территории Чепиковского парка.

Уточняется, что вопрос об установке горки для пользования детей микрорайона Крутихи впервые подняли активисты осенью 2022 года. Предложение поддержали депутаты Гордумы и департамент городского хозяйства.

Кроме того, инициативная группа по развитию территории Чепиковского парка направила заявку на участие в конкурсе проектов по поддержке местных инициатив. Кировчане предложили организовать на участке детскую площадку.

Напомним, что в 2023 году в Кировской области реализуют 214 проектов ППМИ. На эти цели из бюджета региона потратят 115 миллионов рублей