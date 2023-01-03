Кировчан приглашают в Домик Деда Мороза на Театральной площади

В Домике все желающие смогут рассказать Деду Морозу стихотворение и получить сладкий презент. Фото: vk.com/kulturakirov

Кировчане могут посетить Домик Деда Мороза на Театральной площади. Как уточнили в городской администрации, зимний волшебник будет принимать гостей в течение новогодних каникул.

В Домике все желающие смогут рассказать Деду Морозу стихотворение и получить сладкий презент. Принимает гостей волшебник ежедневно с 15.00 до 17.00.

Напомним, что в парке у Дворца пионеров для кировчан организованы массовые бесплатные катания до 8 января. Горожан предупреждают, прокат коньков на площадке не организован.