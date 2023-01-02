В Кировской области в ДТП погиб 50-летний мужчина, двое детей пострадали

Всего с 30 декабря по 2 января в Кировской области произошло 16 аварий. Фото: vk.com/gibdd43

В субботу, 31 декабря, в Кировской области произошло смертельное ДТП. В Орловском районе в 16.20 столкнулись встречные «Дэу Нексия» и «Шевролет Лачети».

Авария случилась на 377-м километре федеральной автодороги «Вятка». В происшествии погиб 50-летний мужчина - водитель автомобиля «Дэу Нексия». Двое пассажиров - 11-летний мальчик и 7-летняя девочка - получили травмы.

Как уточнили в областной Госавтоинспекции, за рулем «Шевроле Лачети» находилась 24-летняя девушка. Она также пострадала. Понадобилась ли водителю госпитализация, не сообщается.

Напомним, что 30 декабря 2022 года в ДТП с фурой под Белой Холуницей погибли четыре человека. На трассе столкнулись иномарка «Черри Тигго» и грузовик «Фотон».