Со 2 по 8 января в парке у Дворца пионеров в Кирове пройдут массовые бесплатные катания

Открытие площадки состоялось 2 января. Фото: vk.com/kirovreg43

Кировчан приглашают на массовые бесплатные катания со 2 по 8 января. Как сообщили в Центре спортивной подготовки «Вятка-старт», с 11.00 до 20.00 ежедневно будет работать каток на спортивной площадке «Вересники Плюс».

Каток находится в парке Дворца творчества - Мемориал по улице Попова. Горожан предупреждают, что прокат коньков в праздничные дни не организован.

С 9 января спортивная площадка начнет работу в обычном режиме. Так, для посетителей будут открыты теплые раздевалки, также появится возможность проката инвентаря. Массовые катания будут проходить с понедельника по пятницу с 16.00 до 20.00 и в выходные с 11.00 до 20.00.

Напомним, что в новогодние праздники во всех районах работают бесплатные катки. Полный список ледовых площадок можно найти здесь.