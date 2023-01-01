В Кирове жители Метрограда пожаловались на невывезенный мусор

Жители микрорайона Метроград сообщили в соцсетях о проблемах с невывезенным мусором Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители микрорайона Метроград в Кирове пожаловались на невывезенный мусор. В воскресенье, 1 января, на место с проверкой выехали губернатор региона Александр Соколов и глава администрации Вячеслав Симаков.

Как сообщил сити-менеджер, на обращение оперативно отреагировали, замечание устранили. Кроме того, в ходе поездки выявили нарушения в содержании улично-дорожной сети. Так, губернатор обратил внимание на неочищенные от снега и наледи тротуары и поручил устранить недочеты.

Центральные улицы города оказались расчищены после метели в ночь с 31 декабря на 1 января. Подрядчики начнут вывозить снег не 3 января, как планировалось изначально, а уже сегодня.

Кировчанам напомнили, что о проблемах с вывозом мусора можно сообщить по телефону: (8332) 63-16-11. Сотрудники контакт-центра АО «Куприт» проконсультируют горожан и передадут информацию в работу специалистам. Со 2 января по 6 января обращения принимают с 08.00 до 17.00.

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