Маленькие кировчане отправили Деду Морозу пять тысяч писем

Письмо можно опустить также в ближайший к дому почтовый ящик Фото: Никита МАНЬКО

В предновогодние дни жители Кировской области отправили Деду Морозу пять тысяч писем Почтой России. Кировчане могут написать послание зимнему волшебнику и в течение новогодних каникул.

Так, новогодняя почта работает в центральном отделении на улице Спасской, 43. Там установлен специально оформленный почтовый ящик. Письмо можно опустить также в ближайший к дому почтовый ящик, которые установлен в отделении связи или на улице.

Важно указать правильный адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, Дом Деда Мороза. Чтобы получить ответ, нужно оставить свой адрес с индексом. Индекс можно узнать с помощью мобильного приложения, а также на сайте Почты России или в почтовом отделении.