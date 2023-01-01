Губернатор Кировской области оказался в числе лидеров федеральных рейтингов среди глав регионов

Александр Соколов вошел в тройку лидеров-губернаторов по всей России. Фото: kirovreg.ru

Губернатор Кировской области оказался в числе лидеров в рейтингах федеральных экспертов. По информации агентства Minchenko Consulting, Александр Соколов занял пятое место в рейтинге политустойчивости глав регионов.

Как сообщает политический телеграм-канал VOLGA.brief, Соколов также вошел в топ-3 лидеров-губернаторов по всей России. Кроме того, политика отметили в аналитическом обзоре деятельности глав регионов по итогам 2022 года. Его признали лучшим среди новых губернаторов Приволжского федерального округа.

Напомним, что Александр Соколов победил на выборах губернатора Кировской области в сентябре прошлого года. Он набрал 71,85% голосов избирателей.