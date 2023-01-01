Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 января 2023 7:40

В Кирове появилась праздничная подсветка у старого моста и здания аэропорта

Украсили также и другие значимые городские здания и парки
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Подсветка на городских объектах сохранится до конца праздников. Фото: kirovreg.ru

Подсветка на городских объектах сохранится до конца праздников. Фото: kirovreg.ru

В Кирове организовали праздничную подсветку старого моста и здания аэропорта. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, гирлянды подключили в канун Нового года.

Кроме того, украсили и другие значимые здания и парки. В том числе, администрацию Кирова, правительство области, Кировэнерго и Пенсионного фонда. Уточняется, что подсветка на городских объектах сохранится до конца новогодних праздников.

Гирлянды включены также в Александровском саду. Напомним, что в парке установили новогоднюю скульптуру - праздничную карету с лошадьми. На набережной Грина рядом с Шахматным домиком разместился арт-объект «крылья».