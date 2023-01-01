В Кирове появилась праздничная подсветка у старого моста и здания аэропорта

Подсветка на городских объектах сохранится до конца праздников. Фото: kirovreg.ru

В Кирове организовали праздничную подсветку старого моста и здания аэропорта. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, гирлянды подключили в канун Нового года.

Кроме того, украсили и другие значимые здания и парки. В том числе, администрацию Кирова, правительство области, Кировэнерго и Пенсионного фонда. Уточняется, что подсветка на городских объектах сохранится до конца новогодних праздников.

Гирлянды включены также в Александровском саду. Напомним, что в парке установили новогоднюю скульптуру - праздничную карету с лошадьми. На набережной Грина рядом с Шахматным домиком разместился арт-объект «крылья».