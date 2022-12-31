В Кирове телебашня засияет новогодними огнями

Иллюминация будет работать с 31 декабря по 2 января, а также 6 и 7 января с 15.00 до 07.00. ФОТО: правительство Кировской области

Во время новогодних и рождественских праздников Кировский филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) включит подсветку на главной телебашне региона. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Иллюминация будет работать с 31 декабря по 2 января, а также 6 и 7 января с 15.00 до 07.00.

Подсветку 197-метровой телебашни обеспечивают 36 мощных прожекторов. Размещаясь на девяти уровнях, светильники равномерно заливают ее ярким белым светом и превращают типовое инженерное сооружение в украшение ночного Кирова.