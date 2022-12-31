Социальные пособия кировчанам начнут выплачивать уже в январе

Выплаты начнутся после праздников в течение месяца. Фото: Даниил ОПАРИН

В Кировской области уже начались длинные новогодние выходные. Из-за этого по поручению губернатора Александра Соколова региональные меры социальной поддержки льготным категориям граждан за январь выплачены в конце декабря.

Кировчанам уже поступили:

- ежемесячная денежная выплата ветеранам труда;

- ежемесячная денежная выплата труженикам тыла;

- ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам;

- ежемесячная денежная выплата лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;

- ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Кировской области;

- ежемесячная социальная выплата на детей из многодетных малообеспеченных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях;

- ежемесячное пособие на ребенка, ребенка-инвалида;

- ежемесячная денежная выплата детям отдельных категорий граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины;

- ежемесячная социальная выплата по уходу за вторым ребенком в возрасте от полутора до трех лет и от 3 до 4 лет не посещающим дошкольную образовательную организацию;

- ежемесячная социальная выплата на ребенка в возрасте от трех до четырех лет;

- ежемесячная доплата к страховой пенсии лицам, замещавшим на постоянной основе должности руководителей сельскохозяйственных товаропроизводителей Кировской области;

- ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан, ставших инвалидами в ходе вооруженных конфликтов, контртеррористических операций на территории Российской Федерации, территориях республик бывшего СССР, в период ведения боевых действий в Афганистане;

- социальная выплата лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Кировской области»;

- ежемесячная социальная выплата отдельным категориям граждан, удостоенных почетных званий СССР, РСФСР, Российской Федерации;

- ежемесячная социальная выплата инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов;

- ежемесячная социальная выплата женщинам, родившим (усыновившим) пять и более детей, получающим досрочно назначенную страховую пенсию по старости;

- ежемесячная социальная помощь родителям погибших в Чеченской Республике военнослужащих 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии;

- субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда;

- компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам;

- компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;

- частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, вышедших на пенсию и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа;

- компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения в виде ежемесячной денежной выплаты руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вышедшим на пенсию и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа;

- компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты многодетным малообеспеченным семьям;

- компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

После поступления средств из федерального бюджета в январе начнутся перечисления федеральных мер социальной поддержки.

В правительстве Кировской области добавили, что тем, кто перешел на универсальное пособие, вводимое с января 2023 года, выплаты начнутся после праздников в течение месяца.