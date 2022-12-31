Социальные пособия кировчанам начнут выплачивать уже в январе

Выплаты начнутся после праздников в течение месяца.
Фото: Даниил ОПАРИН
В Кировской области уже начались длинные новогодние выходные. Из-за этого по поручению губернатора Александра Соколова региональные меры социальной поддержки льготным категориям граждан за январь выплачены в конце декабря.
Кировчанам уже поступили:
- ежемесячная денежная выплата ветеранам труда;
- ежемесячная денежная выплата труженикам тыла;
- ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам;
- ежемесячная денежная выплата лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;
- ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Кировской области;
- ежемесячная социальная выплата на детей из многодетных малообеспеченных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях;
- ежемесячное пособие на ребенка, ребенка-инвалида;
- ежемесячная денежная выплата детям отдельных категорий граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины;
- ежемесячная социальная выплата по уходу за вторым ребенком в возрасте от полутора до трех лет и от 3 до 4 лет не посещающим дошкольную образовательную организацию;
- ежемесячная социальная выплата на ребенка в возрасте от трех до четырех лет;
- ежемесячная доплата к страховой пенсии лицам, замещавшим на постоянной основе должности руководителей сельскохозяйственных товаропроизводителей Кировской области;
- ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан, ставших инвалидами в ходе вооруженных конфликтов, контртеррористических операций на территории Российской Федерации, территориях республик бывшего СССР, в период ведения боевых действий в Афганистане;
- социальная выплата лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Кировской области»;
- ежемесячная социальная выплата отдельным категориям граждан, удостоенных почетных званий СССР, РСФСР, Российской Федерации;
- ежемесячная социальная выплата инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов;
- ежемесячная социальная выплата женщинам, родившим (усыновившим) пять и более детей, получающим досрочно назначенную страховую пенсию по старости;
- ежемесячная социальная помощь родителям погибших в Чеченской Республике военнослужащих 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии;
- субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
- компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда;
- компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам;
- компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;
- частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, вышедших на пенсию и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа;
- компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения в виде ежемесячной денежной выплаты руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вышедшим на пенсию и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа;
- компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты многодетным малообеспеченным семьям;
- компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;
После поступления средств из федерального бюджета в январе начнутся перечисления федеральных мер социальной поддержки.
В правительстве Кировской области добавили, что тем, кто перешел на универсальное пособие, вводимое с января 2023 года, выплаты начнутся после праздников в течение месяца.