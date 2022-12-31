Александр Соколов исполнил новогоднее желание 15-летней школьницы из Пижанского района

Подарок от имени губернатора школьнице вручил глава района. ФОТО: правительство Кировской области

Губернатор Кировской области Александр Соколов исполнил желание школьницы из Пижанского района. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Шарик с желанием 15-летней Ксении Митрофановой губернатор снял с кремлевской елки перед заседанием Госсовета. Девочка мечтала получить в подарок серию книг «Дом странных детей мисс Перегрин».

30 декабря глава Пижанского района от имени губернатора вручил школьнице заветные книги.