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НовостиОбщество31 декабря 2022 12:02

В Кирове почти на месяц ограничат движение транспорта по проспекту Строителей

Водителей просят выбирать более удобные маршруты следования
Анастасия Николаенко
Проезд по участку будет ограничен до 27 января.

Проезд по участку будет ограничен до 27 января.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове временно ограничат движение транспорта на проспекте Строителей, у дома № 29. Об этом сообщили в пресс-службе города.

Причина временных неудобств – реконструкция и строительство тепловых сетей. Работы не будут плановыми, но они нужны, чтобы подключить к подаче ресурса новое здание.

Сроки проведения работ – с 3 по 27 января. Именно в эти дни проехать по участку будет проблематично.

В связи с этим власти рекомендуют водителям выбирать другие маршруты, избегая огороженного участка.