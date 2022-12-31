В Кирове почти на месяц ограничат движение транспорта по проспекту Строителей

Проезд по участку будет ограничен до 27 января. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове временно ограничат движение транспорта на проспекте Строителей, у дома № 29. Об этом сообщили в пресс-службе города.

Причина временных неудобств – реконструкция и строительство тепловых сетей. Работы не будут плановыми, но они нужны, чтобы подключить к подаче ресурса новое здание.

Сроки проведения работ – с 3 по 27 января. Именно в эти дни проехать по участку будет проблематично.

В связи с этим власти рекомендуют водителям выбирать другие маршруты, избегая огороженного участка.