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НовостиОбщество31 декабря 2022 9:49

Из-за гибели сбежавшего пациента в больнице Кирово-Чепецка началась проверка

На место выехала и.о. министра здравоохранения Екатерина Видякина
Анастасия Николаенко
Сбежавшего пациента искали три дня.

Сбежавшего пациента искали три дня.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Кировской области Александр Соколов поручил провести экстренную проверку в больнице Кирово-Чепецка. На место уже выехала и.о. министра здравоохранения Екатерина Видякина.

Поводом для проверки стала трагедия, которая недавно произошла в медучреждении. 27 декабря туда поступил 60-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения. Утром 28 декабря он сбежал из больницы. Волонтеры, занимающиеся поисками, уточняли, что пропавший мог страдать потерей памяти.

Тело мужчины нашли 30 декабря в нескольких десятках метров от больницы. К сожалению, он погиб.

Сейчас в медучреждении ведется проверка. Специалисты восстанавливают картину произошедшего и выясняют, как пациенту удалось сбежать. В рамках проверки эксперты также дадут оценку действиям медперсонала и службы охраны больницы.