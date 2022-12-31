В ДТП с фурой под Белой Холуницей погибли четыре человека

Из пяти пассажиров иномарки в страшной аварии выжил лишь одиню ФОТО: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Накануне праздников в Белохолуницком районе произошло ужасное ДТП, которое унесло жизни четырех человек. Об этой трагедии рассказали в УГИБДД УМВД России по Кировской области.

Авария произошла около 12.00 на 728-м км автодороги «Кострома – Шарья – Киров – Пермь». Там столкнулись иномарка «Черри Тигго» и фура «Фотон». Что именно стало причиной ДТП сейчас устанавливают инспекторы.

В столкновении погибли четыре человека: водитель легкового автомобиля и три его пассажира. Еще один пассажир «Черри» выжил, но получил травмы.

Сейчас Госавтоинспекция устанавливает все детали происшествия.