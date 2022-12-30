«Куприт» будет работать в усиленном режиме в новогодние праздники

31 декабря в рейс выйдут 25 единиц техники. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

По сообщению регоператора, работу будут вести в усиленном режиме. 31 декабря в рейс выйдут 25 единиц техники - 50 человек. В городе определили 57 самых заполняемых площадок и спланировали двойные вывозы за сутки. Еще на 39 площадках поставят дополнительные контейнеры.

- Выявлены районы с повышенным отходообразованием и учтена праздничная миграция населения. Готовы отработать загородные направления такие как Лянгасово, Дороничи, Мурыгино, Советский Тракт, Порошино, Филейка и прочие, - добавили в компании.

Сообщить о проблемах с вывозом мусора кировчане смогут по телефону (8332) 63-16-11. Контакт-центр будет работать со 2 по 6 января в обычном режиме - с 08.00 до 17.00.