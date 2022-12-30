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НовостиОбщество30 декабря 2022 13:48

Ушедшего из больницы жителя Кирово-Чепецка нашли погибшим

Мужчина пропал без вести 28 декабря
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Поиски мужчины проводили активисты и неравнодушные люди. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Поиски мужчины проводили активисты и неравнодушные люди. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области нашли погибшим пропавшего 60-летнего мужчину. Об этом сообщили активисты поискового отряда «ЛизаАлерт».

Сергей Дудырев пропал 28 декабря. В этот день он покинул территорию больницы в Кирово-Чепецке, с тех пор его местонахождение было неизвестно. Уточнялось также, что мужчина мог страдать потерей памяти.

Поиски мужчины проводили активисты и неравнодушные люди. К сожалению, 30 декабря стало известно, что Сергея Александровича нашли мертвым.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.