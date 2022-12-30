В Кирове начали выдавать ключи дольщикам, купившим квартиры в долгострое на Маклина

Дом должны были сдать еще в 2016 году. Фото: kirovreg.ru

В Кирове ввели в эксплуатацию долгострой на Маклина. Об этом сообщает областное правительство.

Речь идет о доме №60а. 30 декабря дольщикам вручили документ о вводе объекта в эксплуатацию. Госинспекция оценила выполненные работы и не нашла никаких нареканий. Теперь свои квартиры получат 148 человек. Застройщик уже начал выдавать им ключи.

Напомним, строительство дома на Маклина началось еще в 2015 году. В ноябре 2016 года объект должны были сдать, но этого так и не произошло. К достройке привлекли инвестора, с чьей помощью и удалось довести дело до конца.

Всего в 2022 году порядка 700 человек перестали быть обманутыми дольщиками. Проблемы еще примерно такого же количества людей решат до конца 2023 года.

Ранее мы сообщали, что 29 декабря выдали разрешение на ввод в эксплуатацию долгостроев на Маклина и Современной.