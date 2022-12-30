Кировчанин поджег переполненный мусорный контейнер

Кировчанин не хотел, чтобы вместе с мусором сгорели и контейнеры. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Кирове полиция задержала мужчину, который поджог мусорные контейнеры на улице Розы Люксембург. Об этом сообщили в УМВД России по Кировской области.

Инцидент произошел в ночь на 28 декабря. В это время кировчанин проходил мимо контейнерной площадки, на которой баки были переполнены, а пакеты с отходами уже валялись прямо на обочине. Мужчина, не задумываясь, поджог мешки и скрылся.

Однако огонь уничтожил не только пакеты: вместе с мусором сгорели и контейнеры. Регоператору был причинен ущерб.

Вскоре полиция задержала вандала. Мужчина сознался с поджоге и рассказал, что всего лишь хотел очистить двор от отходов. Цели уничтожить контейнеры у него не было.

Сейчас эксперты подсчитывают сумму причиненного ущерба. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.