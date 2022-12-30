Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 декабря 2022 11:24

Кировчанин поджег переполненный мусорный контейнер

По словам мужчины, ему не понравилось, что пакеты с отходами уже вываливались из баков
Анастасия Николаенко
Кировчанин не хотел, чтобы вместе с мусором сгорели и контейнеры.

Кировчанин не хотел, чтобы вместе с мусором сгорели и контейнеры.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Кирове полиция задержала мужчину, который поджог мусорные контейнеры на улице Розы Люксембург. Об этом сообщили в УМВД России по Кировской области.

Инцидент произошел в ночь на 28 декабря. В это время кировчанин проходил мимо контейнерной площадки, на которой баки были переполнены, а пакеты с отходами уже валялись прямо на обочине. Мужчина, не задумываясь, поджог мешки и скрылся.

Однако огонь уничтожил не только пакеты: вместе с мусором сгорели и контейнеры. Регоператору был причинен ущерб.

Вскоре полиция задержала вандала. Мужчина сознался с поджоге и рассказал, что всего лишь хотел очистить двор от отходов. Цели уничтожить контейнеры у него не было.

Сейчас эксперты подсчитывают сумму причиненного ущерба. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.