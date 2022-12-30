В ночь с 30 на 31 декабря в Кирове будут вывозить снег с 10 участков

Водителей просят не парковаться в зоне уборки. Фото: admkirov.ru
В ночь с 30 на 31 декабря в Кирове продолжится вывоз снега с улиц. Горадминистрация опубликовала список участков, где будет вестись уборка:
- проспект Строителей от Московской до Риммы Юровской;
- Заготзерновский проезд;
- улица Красный Химик;
- Ленина от Московской до ул. Преображенской;
- Солнечная (снежные валы);
- Карла Либкнехта от Пятницкой до Труда;
- Щорса от Производственной до Ульяновской;
- Московская от Ленина до Динамовского проезда;
- Молодой Гвардии от Карла Либкнехта до Октябрьского проспекта;
- Подгорная от Жуковского до Свердлова.
Техника будет работать в основном в ночное время. Автомобилистов просят не парковаться в зоне уборки снега.