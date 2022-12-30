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НовостиОбщество30 декабря 2022 11:04

В ночь с 30 на 31 декабря в Кирове будут вывозить снег с 10 участков

Работы ведутся в основном в ночное время
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Водителей просят не парковаться в зоне уборки. Фото: admkirov.ru

Водителей просят не парковаться в зоне уборки. Фото: admkirov.ru

В ночь с 30 на 31 декабря в Кирове продолжится вывоз снега с улиц. Горадминистрация опубликовала список участков, где будет вестись уборка:

- проспект Строителей от Московской до Риммы Юровской;

- Заготзерновский проезд;

- улица Красный Химик;

- Ленина от Московской до ул. Преображенской;

- Солнечная (снежные валы);

- Карла Либкнехта от Пятницкой до Труда;

- Щорса от Производственной до Ульяновской;

- Московская от Ленина до Динамовского проезда;

- Молодой Гвардии от Карла Либкнехта до Октябрьского проспекта;

- Подгорная от Жуковского до Свердлова.

Техника будет работать в основном в ночное время. Автомобилистов просят не парковаться в зоне уборки снега.