30 и 31 декабря кировчане останутся без холодной воды

Воды в домах кировчан не будет с утра до вечера.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
30 декабря кировчане останутся без воды. О плановых отключениях сообщает МУП «Водоканал».
Параметры подачи холодной воды изменят по следующим адресам:
Октябрьский район
- с 09.30 до 19.00: Ломоносова, 5, 7, 9, 11;
- с 09.00 до 19.00: деревня Подозерье, 1-17 (частный сектор).
Первомайский район, Коминтерн, с 09.30 до 17.00
- Искры, с 10 по 53;
- Семашко, 37, 39;
- Боровая, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24/1, 24/2, 23/3, 24/4, 25, 26, 27, 28, 29;
- 8 марта, 3, 5, 6, 7, с 17 по 30;
- Кедровая, с 1 по 11;
- Пионерская, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16;
- Зеленина, 1, 7, 7/А, 13;
- Зои Космодемьянской.
Октябрьский район, с 22.00 30 декабря по 05.00 31 декабря
- Крутикова, 4, 6, 8;
- Лепсе, 7, 9, 11, 13;
- Большева, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17.
31 декабря отключения пройдут по улице Красноармейской, 43, 43б, 45 с 09.30 до 18.00.
Место подвоза воды можно узнать здесь.