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НовостиОбщество30 декабря 2022 8:52

30 и 31 декабря кировчане останутся без холодной воды

На сетях пройдут ремонтные работы
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Воды в домах кировчан не будет с утра до вечера.

Воды в домах кировчан не будет с утра до вечера.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

30 декабря кировчане останутся без воды. О плановых отключениях сообщает МУП «Водоканал».

Параметры подачи холодной воды изменят по следующим адресам:

Октябрьский район

- с 09.30 до 19.00: Ломоносова, 5, 7, 9, 11;

- с 09.00 до 19.00: деревня Подозерье, 1-17 (частный сектор).

Первомайский район, Коминтерн, с 09.30 до 17.00

- Искры, с 10 по 53;

- Семашко, 37, 39;

- Боровая, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24/1, 24/2, 23/3, 24/4, 25, 26, 27, 28, 29;

- 8 марта, 3, 5, 6, 7, с 17 по 30;

- Кедровая, с 1 по 11;

- Пионерская, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16;

- Зеленина, 1, 7, 7/А, 13;

- Зои Космодемьянской.

Октябрьский район, с 22.00 30 декабря по 05.00 31 декабря

- Крутикова, 4, 6, 8;

- Лепсе, 7, 9, 11, 13;

- Большева, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17.

31 декабря отключения пройдут по улице Красноармейской, 43, 43б, 45 с 09.30 до 18.00.

Место подвоза воды можно узнать здесь.