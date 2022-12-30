За два года в Кирове нашли более 300 бесхозных коммунальных объектов

Зачастую непонятно, кто является собственников имущества и отвечает за его содержание. ФОТО: прокуратура Кировской области

Ежегодно в Кирове фиксируются сотни коммунальных аварий. Чтобы их число сокращалось, на сетях регулярно нужно проводить ремонт. Но это не всегда бывает просто, ведь зачастую непонятно, кто является собственников имущества и отвечает за его содержание.

Только за последние два года прокуратура Кировской области выявила в Кирове свыше 300 бесхозных коммунальных объектов. Ведомство проводит активную работу, чтобы такое имущество ставили на учет и вовремя ремонтировали.

Так, недавно прокуратура выявила факт использования бесхозяйного участка теплосети на улице Сурикова (от ТК-3 до дома № 9). Ведомство обратилось в суд, требуя администрацию Кирова поставить объект на баланс. Прошение прокуратуры удовлетворили, администрацию города обязали поставить объект ЖКХ на учет.