В Кирове с 1 января 2023 года изменится работа некоторых маршрутов общественного транспорта

На маршрутах увеличится количество техники. Фото: admkirov.ru

В 2023 году работа общественного транспорта в Кирове изменится. Об этом сообщает горадминистрация.

Первое - контракт с перевозчиками заключат на три года, а не на год. Второе - с 1 января обслуживать городской транспорт будут восемь перевозчиков. Как заявили в мэрии, многие из них уже приступили к обновлению техники - к примеру, на маршрут №90 выпустили два новых автобуса. По контракту, на этом направлении добавят две единицы техники. Число автобусов также увеличится на маршрутах №16, 46 и 47.

Изменятся и некоторые направления общественного транспорта: так, автобус №16 продлят до улицы Капитана Плетнева. Маршрут №44 будет проходить по новому участку улицы Сурикова от Красина до Некрасова, хотя раньше пролегал по улице Ивана Попова. На последнем участке останутся автобусы №2 и 16, троллейбусы №5 и 7.

Уточнить расписание работы автобусов и троллейбусов можно на сайте ЦДС.