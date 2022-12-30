Ушел из больницы: в Кировской области разыскивают без вести пропавшего мужчину

Уточняется, что у мужчины возможна потеря памяти. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области начались поиски без вести пропавшего Сергея Дудырева. Как сообщают активисты поискового отряда «ЛизаАлерт», местонахождение 60-летнего мужчины неизвестно с 28 декабря. Около пяти утра он вышел с территории больницы и пропал.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы с сединой, карие глаза. Был одет в синюю куртку с белой надписью на спине Maraton, бежевые спортивные штаны с темными лампасами Adidas, синие туфли в сетку, серую клетчатую кепку.

Уточняется, что у мужчины возможна потеря памяти. Если вам что-либо известно о том, где может находиться Сергей Александрович, просьба сообщить об этом по номерам: 8(800)700-54-52 или 112.