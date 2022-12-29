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НовостиОбщество29 декабря 2022 15:23

26 жителей Кировской области заболели ковидом за последние сутки

Выздоровел 81 человек
Владимир НИКОЛАЕНКО
Владимир НИКОЛАЕНКО
Привились от опасного заболевания 785 297 жителей региона.

Привились от опасного заболевания 785 297 жителей региона.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает федеральный штаб по борьбе с ковидом, за последние сутки в Кировской области заболели коронавирусной инфекцией заболели 26 человек. Летальных случав, к счастью, не зафиксировано. По данным на 29 декабря, выздоровел 81 человек.

Всего с начала ведения статистики в регионе зафиксирован 165 461 случай заболевания COVID-19. В Кировской области погибло, к сожалению, уже 1 094 человека, летальность составляет 0.66%.

Привились от опасного заболевания 785 297 жителей региона.