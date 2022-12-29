26 жителей Кировской области заболели ковидом за последние сутки

Привились от опасного заболевания 785 297 жителей региона. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает федеральный штаб по борьбе с ковидом, за последние сутки в Кировской области заболели коронавирусной инфекцией заболели 26 человек. Летальных случав, к счастью, не зафиксировано. По данным на 29 декабря, выздоровел 81 человек.

Всего с начала ведения статистики в регионе зафиксирован 165 461 случай заболевания COVID-19. В Кировской области погибло, к сожалению, уже 1 094 человека, летальность составляет 0.66%.

Привились от опасного заболевания 785 297 жителей региона.