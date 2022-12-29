В Кирове подрядчики используют новое оборудование для дробления наледи на тротуарах

Специальная фреза оставляет шероховатости на льду. Фото: admkirov.ru

В Кирове АО «Гордормостстрой» начал использовать новое оборудование для дробления наледи на тротуарах. Как уточнили в городской администрации, речь идет о применении специальной фрезы.

Устройство оставляет на льду шероховатости. Это позволяет пешеходам безопаснее ходить по тротуарам. Дороги также продолжают посыпать песком и галитом, крошкой горных пород.

В управлении дорожной и парковой инфраструктуры кировчанам напомнили, что по вопросам работы подрядчиков, можно обратиться в диспетчерскую службу АО «Гордормостстрой» по номерам: 8-912-827-22-34 или 47-22-34.

Напомним, что после снегопадов от кировчан поступило 40 жалоб на неочищенные дворы. За нарушения управляющим компаниям грозит штраф до 300 тысяч рублей.