Кировские автомобилисты «встали» в предновогодних пробках

Машины не могут проехать почти по всем крупным улицам города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 29 декабря, Киров «встал» в многокилометровых предновогодних пробках. Большие заторы образовались на крупных городских магистралях: Октябрьском проспекте, улицах Ленина, Карла Маркса, Воровского, Производственной и Московской.

Усугубляется ситуация из-за того, что Киров вновь оказался во власти сильных снегопадов. Дорожники, конечно, работают в усиленном режиме. Но получается какой-то замкнутый круг: люди не могут проехать из-за пробок и неочищенных дорог, а спецтехника не может по-хорошему очистить улицы из-за заторов и большого скопления машин.

В таких пробках люди явно простоят не один час. ФОТО: скришнот «Яндекс.Карты»

В итоге главные дорожные артерии областной столицы просто парализовало. И вряд ли пробки вскоре исчезнут…