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НовостиОбщество29 декабря 2022 14:55

Кировские автомобилисты «встали» в предновогодних пробках

Заторы зафиксированы на всех крупных автомагистралях регионального центра
Анастасия Николаенко
Машины не могут проехать почти по всем крупным улицам города.

Машины не могут проехать почти по всем крупным улицам города.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 29 декабря, Киров «встал» в многокилометровых предновогодних пробках. Большие заторы образовались на крупных городских магистралях: Октябрьском проспекте, улицах Ленина, Карла Маркса, Воровского, Производственной и Московской.

Усугубляется ситуация из-за того, что Киров вновь оказался во власти сильных снегопадов. Дорожники, конечно, работают в усиленном режиме. Но получается какой-то замкнутый круг: люди не могут проехать из-за пробок и неочищенных дорог, а спецтехника не может по-хорошему очистить улицы из-за заторов и большого скопления машин.

В таких пробках люди явно простоят не один час. ФОТО: скришнот «Яндекс.Карты»

В таких пробках люди явно простоят не один час. ФОТО: скришнот «Яндекс.Карты»

В итоге главные дорожные артерии областной столицы просто парализовало. И вряд ли пробки вскоре исчезнут…