В Кирове выдали разрешение на ввод в эксплуатацию долгостроев на Маклина и Современной

Права более чем 200 дольщиков восстановлены. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове восстановили права 200 дольщиков. Об этом сообщает областная прокуратура.

Речь идет о участниках строительства, вложившихся в возведение домов №60а по улице Маклина и №13 по Современной. Работы должны были закончиться еще в 2016 году. Однако этого сделать не удалось - в том числе из-за нестабильного финансового положения застройщиков. Прокуратура не раз вносила представления и предостережения подрядчикам.

В итоге строительство закончилось лишь сейчас. 29 декабря застройщикам выдали разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. Это решило проблемы более чем 200 дольщиков.