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НовостиОбщество29 декабря 2022 14:53

В Кирове выдали разрешение на ввод в эксплуатацию долгостроев на Маклина и Современной

Возведение домов должно было закончиться еще в 2016 году
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Права более чем 200 дольщиков восстановлены.

Права более чем 200 дольщиков восстановлены.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове восстановили права 200 дольщиков. Об этом сообщает областная прокуратура.

Речь идет о участниках строительства, вложившихся в возведение домов №60а по улице Маклина и №13 по Современной. Работы должны были закончиться еще в 2016 году. Однако этого сделать не удалось - в том числе из-за нестабильного финансового положения застройщиков. Прокуратура не раз вносила представления и предостережения подрядчикам.

В итоге строительство закончилось лишь сейчас. 29 декабря застройщикам выдали разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. Это решило проблемы более чем 200 дольщиков.