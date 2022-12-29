Проект мемориала «Киров – город трудовой доблести» отправили на доработку

Комиссия еще раз проанализирует проект на заседании в январе. ФОТО: admkirov.ru

В администрации Кирова прошло очередное совещание рабочей группы, на которой рассмотрели дизайн-проект мемориального комплекса «Город трудовой доблести».

Разработчики проекта – группа скульпторов из Москвы, а в состав рабочей группы входят вятские художники, архитекторы, историки, а также представители общественных организаций.

Как сообщает пресс-служба Кирова, представил проект скульптор Денис Стритович. Он рассказал о замысле и идее мемориала. Акцент создатели проекта сделали на образах кировчан, самоотверженно работавших и ковавших Победу в тылу. В основе графических изображений на стеле – фотографии военных лет.

Представленный проект члены рабочей группы отправили на доработку, высказав пожелание более четко разграничить изображения. Сделать так, чтобы они не наслаивались одно на другое.

Денис Стритович с замечаниями согласился. В следующий раз группа соберется в январе, где и рассмотрит уже исправленный проект.