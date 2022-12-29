В Кирове жильцы дома на Лесозаводской живут без воды из-за спора УК и ресурсоснабжающей компании

Дом признан аварийным, но пока не расселен. Фото: ОНФ Кировской области

В Кирове жители дома №18 на Лесозаводской живут без горячей воды. Холодной у них тоже почти нет - течет тонкой струйкой. О проблеме сообщили активисты ОНФ.

Проблемы с водой начались в декабре, после морозов - пропал напор. Жильцы обратились в УК, но вопрос не решился. По словам местным, управляющая компания и водоснабжающая организация не могут договориться, кто должен ремонтировать водопровод. Тем временем жители ждут. Среди них - три многодетных семьи.

По словам активистов, дом №18 признан аварийным, но пока там живут люди, для них должны создать все необходимые условия. Здесь же нарушение напорного норматива и отсутствие подвоза воды. Кроме того, в некоторых квартирах очень холодно: в одной из них температура воздуха не превышает +13 градусов. А там живет многодетная семья.

Активисты направили обращение в областную прокуратуру.