В бюджет Кирова вернулись 1,6 миллиона рублей с погашенных налоговых задолженностей

Руководителей предупредили о необходимости уплачивать налоги в срок и о штрафных санкциях в случае просрочки. Фото: Олег ЗОЛОТО

В бюджет Кирова вернули более 1,6 миллиона рублей с погашенных задолженностей по налогам. Об этом сообщает горадминистрация.

В Первомайском районе состоялось заседание межведомственной комиссии, где обсудили этот вопрос. Так, налоговая задолженность оказалась у 12 организаций. Всех руководителей предупредили о санкциях в случае неуплаты, предусмотренных законодательством РФ.

На заседании также рассмотрели показатели трудоустройства девяти фирм. Их сотрудникам выплачивали зарплату ниже установленного МРОТ, а также устраивали на работу без оформления.

- Всем руководителям организаций направлены письма с рекомендацией своевременно производить индексацию заработных плат сотрудников и соблюдать требования трудового законодательства, а также исполнять налоговые обязательства, - добавили в горадминистрации.