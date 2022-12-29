Житель Фаленского района, изнасиловавший пенсионерку, погиб во время задержания

Из-за произошедшего возбудили уголовное дело, но судить по нему уже некого. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

61-летний житель Фаленского района, подозреваемый в изнасиловании пенсионерки, получил смертельное ранение во время задержания. Об этом сообщили в СУ СКР по Кировской области.

ЧП произошло вчера, 28 декабря 2022 года. В тот день подозреваемый напал на 75-летнюю женщину и изнасиловал ее. Потерпевшая обратилась в полицию.

Вскоре правоохранители приехали арестовать насильника. Но мужчина не хотел сдаваться: он открыл стрельбу из ружья по полицейским. Те начали стрелять в ответ.

В итоге преступник поймал пулю. Травма оказалась смертельной, он погиб на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Посягательство на жизнь сотрудника полиции». Правда, судить за эти тяжкие преступления уже некого.