Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 декабря 2022 11:52

В Кировской области определили должности, на которых будут отчитываться о доходах

Документ уже вступил в силу
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Отчитываться о доходах будут сотрудники нескольких структурных подразделений.

Отчитываться о доходах будут сотрудники нескольких структурных подразделений.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировской области определили перечень работников, которые обязаны отчитываться о своих доходах. Документ появился на портале правительства региона.

Сведения о доходах, расходах, имуществе должны предоставлять сотрудники нескольких структурных подразделений: секретариат, администрация губернатора и правительства, аппарат антинаркотической комиссии, управления профилактики коррупционных и иных правонарушений, рефентуры и проектной деятельности. В числе отчитывающихся - помощник губернатора, заместители руководителя администрации губернатора, начальники управлений.

Документ вступил в силу с 28 декабря. Полный список можно посмотреть здесь.