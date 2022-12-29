В Кировской области определили должности, на которых будут отчитываться о доходах

Отчитываться о доходах будут сотрудники нескольких структурных подразделений. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировской области определили перечень работников, которые обязаны отчитываться о своих доходах. Документ появился на портале правительства региона.

Сведения о доходах, расходах, имуществе должны предоставлять сотрудники нескольких структурных подразделений: секретариат, администрация губернатора и правительства, аппарат антинаркотической комиссии, управления профилактики коррупционных и иных правонарушений, рефентуры и проектной деятельности. В числе отчитывающихся - помощник губернатора, заместители руководителя администрации губернатора, начальники управлений.

Документ вступил в силу с 28 декабря. Полный список можно посмотреть здесь.