Александр Чурин стал руководителем кирово-чепецкого ХК «Олимпия»

На протяжении нескольких лет Чурин занимал должность председателя правительства Кировской области. Фото: kirovreg.ru

Александр Чурин возглавил кирово-чепецкий ХК «Олимпия». Данные появились на сайте проверки контрагентов Rusprofile. Согласно предоставленной на портале информации, Чурин стал руководителем хоккейного клуба 26 декабря 2022 года.

Информацию подтвердил местный новостной портал «Чепецк.РУ». По его мнению, такой шаг вполне закономерен с финансовой точки зрения: «Именно Александр Анатольевич обеспечил участие команды в текущем сезоне. Напомним, что клуб существует благодаря участию спонсоров».

Отметим, что Александр Чурин занимал должность председателя правительства Кировской области с 2019 года. В сентябре 2022 года губернатор региона Александр Соколов подписал указ, согласно которому он самолично будет замещать эту должность.