Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 декабря 2022 10:02

Мальчик из Слободского получил спецприз международного экологического конкурса

Всего в конкурсе участвовали более 45 тысяч работ
Владимир НИКОЛАЕНКО
Владимир НИКОЛАЕНКО
На конкурс школьник подготовил видеорассказ о работе фанерного комбината «Красный якорь». ФОТО: kirovreg.ru

На конкурс школьник подготовил видеорассказ о работе фанерного комбината «Красный якорь». ФОТО: kirovreg.ru

Эксперты подвели итоги Международной детско-юношеской премии «Экология - дело каждого», которая прошла во второй раз.

Гран-при Премии присуждено 15-летнему Борису Глушаку из Санкт-Петербурга.

Победителями второго сезона Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» стали дети и подростки из Армении, Перу, Китая, Эквадора и многих регионов нашей страны.

Как рассказали в пресс-службе правительства Кировской области, участники из нашего региона подали на конкурс 94 работы. Специалисты особо отметили 9-летнего Алексея Рымшина из Слободского, который подготовил видеорассказ о работе фанерного комбината «Красный якорь».

Школьник рассказал о социальном и экологическом проекте «Наведение элементарного порядка», который реализуется на предприятии.

Наградой Алексею стал Спецприз конкурса и сертификат на обучение «Творческий курс».