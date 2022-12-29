В новогоднюю ночь на Театральную площадь не пустят пьяных людей с алкоголем и фейерверками

Все места массового скопления людей возьмут под охрану. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове правоохранители обеспечат безопасность во время новогодних праздников. Подробности рассказали в областном УМВД.

Полиция будет охранять все места массового скопления людей. Их также обследуют с помощью служебных собак. Во время праздников будет работать пропускной режим и блокирование территорий для предотвращения подъезда на транспорте. Сотрудники ДПС эвакуируют длительно стоящие и брошенные машины от мест празднований.

В УМВД уточнили, что в новогоднюю ночь на Театральную площадь не пустят пьяных людей, имеющих с собой алкоголь или пиротехнику. Стоит отметить, что пройти на территорию можно будет с Карла Либкнехта и со стороны улицы Карла Маркса.

В помощь полицейским выйдут сотрудники Росгвардии, народные дружинники и казаки.

Кировчан просят умеренно употреблять алкоголь, соблюдать меры безопасности при использовании пиротехники, быть внимательными к окружающим, а также держать при себе личные вещи и стараться избегать конфликтов. В случае происшествий горожанам рекомендуют как можно скорее обратиться к сотруднику полиции или набрать 02 (102 с мобильного).