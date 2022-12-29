Губернатор Кировской области включен в состав комиссии по развитию туризма в России

Кроме Александра Соколова, в состав комиссии вошли главы еще 10 регионов. ФОТО: правительство Кировской области

Опубликован новый состав правительственной комиссии по развитию туризма в Российской Федерации. Подписан документ председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

В обновленный состав вошел и губернатор Кировской области Александр Соколов. Кроме него, решать вопросы развития туризма в стране будут губернаторы и главы Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР, Республики Марий Эл, Саратовской, Томской, Тамбовской, Рязанской и Владимирской областей.

Как уточняет пресс-служба правительства Кировской области, комиссия по развитию туризма в РФ совершенствует управление в сфере туризма, занимается вопросами повышения доступности информации о туристских продуктах, координирует строительство и реконструкцию туристских объектов, готовит предложения по совершенствованию правового регулирования.