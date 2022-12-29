Кировский Центр психиатрии признали лучшим в стране

Формулировка премии: «за практическую реализацию биопсихосоциального подхода в психиатрии». ФОТО: правительство Кировской области

22 февраля 2022 года прошла церемония награждения победителей XV всероссийского конкурса «За подвижничество в области душевного здоровья» имени академика РАМН Т.Б. Дмитриевой. Его проводили среди коллективов психиатрических больниц и некоммерческих организаций, работающих в этой сфере. Участниками конкурса были больницы и врачи со всей России.

Эксперты признали Центр психиатрии и психического здоровья им. академика В.М. Бехтерева лучшим в номинации «Лучшее учреждение-2022». Формулировка премии: «за практическую реализацию биопсихосоциального подхода в психиатрии».

Главный врач учреждения Игорь Набатов рассказал, что в кировской больнице врачи при лечении пациентов учитывают не только психологические факторы, но и генетическим, анатомическим и физиологическим аспектам, а также социальной среде.